Переменная облачность и сильный ветер ожидают ростовчан 27 июля

В последний понедельник июля погода в донской столице будет нестабильная. Солнце то и дело будет сменяться густой облачностью, кроме того, поднимется сильный ветер, но жара все также сохранится.

В утренние часы будет уже жарковато - +23...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. И совсем немного температура понизится вечером - +26...+29. В течение дня, по прогнозам синоптиков, в донской столице ожидается переменная облачность. Осадков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 10-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 21 до 30%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Воздух прогреется до +34 градусов.

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