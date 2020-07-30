2020-07-29T22:28:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июля 2020 года: в регионе стало еще на 136 зараженных больше

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 30 июля
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 136 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 136 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 30 июля прирост за сутки - 136 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 674 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 136 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 215 дончан. Выздороветь удалось 10 139 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 301,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (70), Батайске (10), Новочеркасске (9), Волгодонске (8), Азовском (6) районе, Шахтах (6), Новошахтинске (4), Целинском (3), Аксайском (3), Красносулинском (2), Мартыновском (2), Семикаракорском (2), Волгодонском (2) районах, Таганроге (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Орловском (1), Зимовниковском (1), Боковском (1), Каменском (1), Тацинском (1) и Неклиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,6% - от 46 до 65 лет, 19,9% - от 66 до 79 лет, 3,7% - старше 80 лет, 3,7% - дети. В стационарах содержатся 860 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 39,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 47-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими; 70-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и нарушением обмена веществ; 37-летний мужчина с онкогематологическим заболеванием, поздно обратившийся за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 6 496 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 477. Сняты с медицинского учета 61,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 67,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 198 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 367,7 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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