Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 июля 2020 года: количество зараженных превысило 12,5 тысяч человек

В Ростове-на-Дону на 29 июля прирост за сутки - 133 человека.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 538 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 133 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 49 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 210 дончан. Выздороветь удалось уже 9 980 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 298,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (59), Батайске (9), Мясниковском (7) районе, Новочеркасске (6), Шахтах (6), Пролетарском (6) районе, Азове (6), Таганроге (4), Аксайском (4) районе, Волгодонске (3), Белокалитвинском (3), Песчанокопском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Миллеровском (2), Зерноградском (2), Неклиновском (2), Морозовском (1), Сальском (1) Октябрьском (1), Константиновском (1), Красносулинском (1), Заветинском (1), Азовском (1), Родионово-Несветайском (1) районах и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,3% - от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, 7,5% - старше 80 лет, 3,8% - дети. В стационарах содержатся 839 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 38,5%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; 90-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудка и почек; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями легких и эндокринной системы; 47-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями.

Врачи следят за состоянием 6 489 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 470. Сняты с медицинского учета почти 61 тысяча человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 67,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 302 теста на коронавирус. За весь период было проведено 363,5 тысячи исследований.

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