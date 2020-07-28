Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 июля 2020 года: количество зараженных за сутки снова возросло

В Ростове-на-Дону на 28 июля прирост за сутки - 135 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 405 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 135 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 205 дончан. Выздороветь удалось 9 802 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 295,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (65), Батайске (8), Новочеркасске (7), Таганроге (5), Шахтах (5), Азовском (4), Аксайском (4) районах, Волгодонске (4), Мартыновском (3), Морозовском (3), Мясниковском (3), Чертковском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Миллеровском (2), Семикаракорском (2), Тарасовском (2), Тацинском (2), Сальском (2), Багаевском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Ремонтненском (1), Пролетарском (1), Неклиновском (1), Целинском (1), Кашарском (1) и Октябрьском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,2% - от 46 до 65 лет, 17,8% - от 66 до 79 лет, 8,2% - старше 80 лет, 3,7% - дети. В стационарах содержатся 829 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 38%.

Новыми жертвами коронавируса стали 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими эндокринными заболеваниями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 233 человек, из них на самоизоляции дома – 6 212. Сняты с медицинского учета 60,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 67 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 227 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 361,2 тысячи исследований.

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