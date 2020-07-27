2020-07-26T22:54:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 июля 2020 года: новые случаи заболевания зафиксированы в 15 городах и районах области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 27 июля
Виктория Никитина
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Коронавирусом в Ростовской области заразились еще 126 человекКоронавирусом в Ростовской области заразились еще 126 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 27 июля прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 270 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 126 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 46 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 203 дончан. Выздороветь удалось 9 738 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 292. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 15 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (84), Батайске (8), Азовском (4), Аксайском (4), Заветинском (4), Миллеровском (4), Мясниковском (4) районах, Шахтах (3), Сальском (3), Неклиновском (2), Матвеево-Курганском (2), Кагальницком (1), Октябрьском (1), Зерноградском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,7% - от 46 до 65 лет, 18,2% - от 66 до 79 лет, 3,2% - старше 80 лет, 4% - дети. В стационарах содержатся 783 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 36%.

Врачи следят за состоянием 6 556 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 544. Сняты с медицинского учета 60,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 66,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 641 тест на коронавирус. За весь период было проведено почти 358 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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