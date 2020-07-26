Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июля 2020: количество выздоровевших приближается к 10 тысячам

В Ростове-на-Дону на 26 июля прирост за сутки - 124 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 144 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 124 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 42 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 203 дончан. Выздороветь удалось 9 723 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 289. Коэффициент распространения инфекции – 1,1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (56), Новочеркасске (10), Волгодонске (7), Аксайском (5) районе, Новошахтинске (5), Мясниковском (5) районе, Таганроге (4), Сальском (4) районе, Батайске (2), Неклиновском (2) районе, Азове (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (1), Азовском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Целинском (1), Волгодонском (1), Орловском (1), Родионово-Несветайском (1), Егорлыкском (1), Кашарском (1), Песчанокопском (1), Зерноградском (1) районах и Зверево (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,7% - от 46 до 65 лет, 19,3% - от 66 до 79 лет, 7,3% - старше 80 лет, 2,4% - дети. В стационарах содержатся 785 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 35%.

Новыми жертвами коронавируса стали 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и 59-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 332 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 320. Сняты с медицинского учета 59,7 тысячи человек. За весь период к медикам за помощью обратились более 66 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 684 теста на коронавирус. За весь период было проведено 353,3 тысячи исследований.

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