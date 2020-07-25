Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 июля 2020 года:

В Ростове-на-Дону на 25 июля прирост за сутки - 122 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 020 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 122 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 44 человека. Врачи не смогли спасти жизнь уже 201 дончанина. Выздороветь удалось 9 580 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 286. Коэффициент распространения инфекции – 1,17.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (62), Батайске (8), Шахтах (6), Новочеркасске(5), Волгодонске (5), Азовском (5), Белокалитвинском (5), Неклиновском (4), Аксайском (3) районах, Таганроге (3), Азове (2), Мартыновском (2), Тацинском (2), Матвеево-Курганском (2) районах, Новошахтинске (1), Октябрьском (1), Чертковском (1), Целинском (1), Миллеровском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1) районах и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,3% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 5,7% - старше 80 лет, 6,6% - дети. В стационарах содержатся 747 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 33,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 84-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 74-летний мужчина с гипертонической болезнью и хроническим заболеванием лёгких; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 441 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 429. Сняты с медицинского учета 59,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 65,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 268 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 348,6 тысячи исследований.

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