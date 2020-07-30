2020-07-30T08:34:38+03:00
Общество

Прохлада в Ростове-на-Дону снова сменится жуткой жарой

Ветер при этом практически стихнет
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростов возвращается жараВ Ростов возвращается жараФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Недолго ростовчанам в этот раз довелось порадоваться прохладным, но из-за туч вышло солнце и в донскую столицу вновь вернулась невыносимая жара.

В утренние часы будет уже жарковато - +18...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+34. И немного температура понизится вечером - +29...+32. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам солнечную погоду. Осадков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит целых шесть направлений: северо-восточное, восточное, юго-восточное, южное, западное, северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 18 до 63%. Магнитных бурь не ожидается, но предпосылки к ним все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый жаркий день ожидает ростовчан 26 июля.

Воздух прогреется до +34 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
Новости 24
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода
У ростовчан выкупят 160 земельных участков, чтобы построить дорогу
Жителей Ростовской области прививать от гриппа начнут с августа
В Ростовской области на трассе легковушка столкнулась с грузовиком
В Ростовской области годовалая девочка скончалась, выпив бензина
Сеть Автоматических АЗС Flash – отменное качество по безупречной цене
В Ростове-на-Дону пожаловаться на качество продуктов можно по телефону горячей линии
Отключение света в Ростове-на-Дону 30 июля 2020: где и когда
Новый сезон скачек откроется в донской столице
Сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей, узнали в ВТБ
Ростовские вандалы испортили каршеринговые велосипеды на набережной
В донском регионе более 110 тысяч человек остались без работы
В Ростове рецидивист после романтического вечера оставил жертву без телефона и 500 тысяч рублей
Городская казна может недополучить деньги с подземных переходов
Василий Голубев предложил раздавать маски в общественном транспорте
В Ростовской области отказали в помиловании почти 40 заключенным
«Ростелеком-ЦОД» начал строительство московского дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек
«Смотреть в глаза!»: Юлия Ефимова показала подписчикам роскошную грудь в эротичном белье
В Ростовской области свыше 850 ипотечных кредитов по ставке 6,5% выдал ВТБ
«Русская русалка» Влада Чигирева попала на страницы итальянского Vogue
Дедушку Анастасии Костенко сравнили с Энтони Хопкинсом и «танцующим миллионером» Джанлуккой Вакки
Модный приговор: подписчики снова высмеяли образ ростовчанки Анастасии Костенко
Личным джетом — из России: Виктория Лопырева провела «секретную» вечеринку
В Ростовской области 15 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой
На Дону выросла безработица: все больше жителей региона не могут трудоустроиться
Жители Цимлянского района Дона смогут сделать экспресс-анализы на диабет
"Это была не ошибка, а халатность": губернатор Голубев раскритиковал власти Новочеркасска за недостроенную школу