Прохлада в Ростове-на-Дону снова сменится жуткой жарой

Недолго ростовчанам в этот раз довелось порадоваться прохладным, но из-за туч вышло солнце и в донскую столицу вновь вернулась невыносимая жара.

В утренние часы будет уже жарковато - +18...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+34. И немного температура понизится вечером - +29...+32. В течение дня, синоптики прогнозируют ростовчанам солнечную погоду. Осадков сегодня не предвидится.

Ветер сегодня сменит целых шесть направлений: северо-восточное, восточное, юго-восточное, южное, западное, северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 18 до 63%. Магнитных бурь не ожидается, но предпосылки к ним все-таки будут.

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Воздух прогреется до +34 градусов.

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