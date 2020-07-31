Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020 года: количество заболевших движется к 13 тысячам человек

В Ростове-на-Дону на 31 июля прирост за сутки - 134 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 808 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 134 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 47 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 219 дончан. Выздороветь удалось 10 285 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 305. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (37), Сальском (14), Азовском (13) районах, Батайске (10), Кагальницком (9) районе, Новочеркасске (7), Аксайском (7) районе, Каменске-Шахтинском (4), Таганроге (4), Шахтах (3), Целинском (3), Неклиновском (3), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Семикаракорском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Звереве (2), Константиновском (2), Волгодонском (1), Орловском (1), Зимовниковском (1), Чертковском (1), Ремонтненском (1) районах и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 7,5% - старше 80 лет, 3,7% - дети. В стационарах содержатся 865 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 39,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 93-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниям почек с осложнениями и эндокринной системы; 60-летний мужчина с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Врачи следят за состоянием 6 698 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 679. Сняты с медицинского учета 61,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 68,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 867 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 372,6 тысячи исследований.

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