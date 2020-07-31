2020-07-30T22:37:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 июля 2020 года: количество заболевших движется к 13 тысячам человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 31 июля
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростовской области коронавирусом заразились еще 134 человекаВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 134 человекаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на 31 июля прирост за сутки - 134 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 12 808 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 134 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 47 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 219 дончан. Выздороветь удалось 10 285 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 305. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (37), Сальском (14), Азовском (13) районах, Батайске (10), Кагальницком (9) районе, Новочеркасске (7), Аксайском (7) районе, Каменске-Шахтинском (4), Таганроге (4), Шахтах (3), Целинском (3), Неклиновском (3), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Семикаракорском (2), Родионово-Несветайском (2) районах, Звереве (2), Константиновском (2), Волгодонском (1), Орловском (1), Зимовниковском (1), Чертковском (1), Ремонтненском (1) районах и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 7,5% - старше 80 лет, 3,7% - дети. В стационарах содержатся 865 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 39,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 93-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 54-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниям почек с осложнениями и эндокринной системы; 60-летний мужчина с заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Врачи следят за состоянием 6 698 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 679. Сняты с медицинского учета 61,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 68,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 867 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 372,6 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 июля 2020 года: в регионе стало еще на 136 зараженных больше.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 30 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Штормовое предупреждение из-за пожароопасности объявлено в Ростовской области
Живая защита ростовской ГАЗели заинтересовала автомобилистов
В Ростовской области 19 предприятий были закрыты из-за коронавируса
В Ростове изменится маршрут автобуса № 90
В Ростове осудили трех грабителей за вооруженные налеты
В Ростовской области грузовик врезался в торговый центр
"Кто-то прыгает и достает его тело со дна": участница вечерники с сухим льдом вспоминала как умирал ее муж
В Ростовской области назначили трех мировых судей
В Ростовской области несколько магазинов приостановили работу из-за нарушений масочного режима
Обновленный офис в Батайске открыл ВТБ
Из-за коронавируса школы в Ростовской области начнут работать по особому графику
В донском Минздраве предложили продлить выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» насмерть сбили пешехода
У ростовчан выкупят 160 земельных участков, чтобы построить дорогу
Жителей Ростовской области прививать от гриппа начнут с августа
В Ростовской области на трассе легковушка столкнулась с грузовиком
В Ростовской области годовалая девочка скончалась, выпив бензина
Сеть Автоматических АЗС Flash – отменное качество по безупречной цене
В Ростове-на-Дону пожаловаться на качество продуктов можно по телефону горячей линии