2020-07-31T22:50:20+03:00
Общество

Ливень в Ростове-на-Дону, 31 июля 2020: онлайн-трансляция непогоды

Ливень в Ростове-на-Дону, 31 июля 2020: сильный дождь со сверкающими молниями и раскатами грома обрушился на донскую столицу
Виктория Никитина
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На Ростов снова обрушилась непогода. Фото: соцсетиНа Ростов снова обрушилась непогода. Фото: соцсети
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Ливень в Ростове-на-Дону, 31 июля 2020: южная столица рискует вновь поплыть сегодняшней ночью.

На город снова обрушился ливень с раскатами грома и разрядами молний. Что ждет ростовчан утром, остается только гадать. В жизни Ростова уже были подобные эпизоды и заканчивались они массовыми затоплениями. Соцсети уже пестрят новыми снимками апокалипсиса.

22:38 На завтра донские синоптики обещают непогоду похлеще сегодняшнего дождя. Сервисы показывают проливной дождь, с грозой и градом, последний раз такую погоду передавали на 17 июля. Есть вероятность новых потопов. Дождь будет поливать целый день, ожидаются осадки до 17 миллиметров. Сотрудники ГИБДД предупредили о риске возникновения ДТП из-за плохой видимости на дорогах - до 700 метров.

21:35 По улицам снова заструились реки, а в низинах образовываются безымянные пруды и озера. Напомним, что в прошлый раз, когда на донскую столицу обрушился такой ливень, город практически утонул как в известном мультфильме про трех богатырей и морского царя.

21:30 На Ростов снова обрушилась непогода. На минувшей рабочей неделе о ней не раз предупреждали сотрудники МЧС. Но именно сегодня их прогноз оказался особо точным. Ростовчанам обещали и синоптики, что ровно в девять часов вечера на донскую столицу обрушится ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Ровно в 21 час с неба хлынули потоки воды. Город вновь превращается в Венецию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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