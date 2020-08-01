Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 августа 2020 года: новые случаи зарегистрированы в 11 городах и районах области

В Ростове-на-Дону на 1 августа прирост за сутки - 133 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 12 941 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 133 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 225 дончан. Выздороветь удалось 10 382 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 308. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 11 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (105), Сальском (8), Мясниковском (8), Миллеровском (3), Азовском (2) районах, Батайске (2), Таганроге (1), Азове (1), Новошахтинске (1), Волгодонском (1) и Егорлыкском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 47,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% - от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, 2,2% - старше 80 лет, 4,5% - дети. В стационарах содержатся 864 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 40%.

Новыми жертвами коронавируса стали 78-летняя женщина с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний; 41-летний мужчина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 71-летний мужчина с осложнениями сердечно-сосудистых заболеваний и заболеванием нервной системы; 66-летняя женщина с гипертоническим заболеванием, хроническим заболеванием эндокринной системы и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с осложнениями хронического сердечно-сосудистого заболевания и длительным онкопроцессом; 80-летний мужчина с осложнениями сердечно-сосудистого заболевания и хроническим онкогематологическим заболеванием.

Медики следят за состоянием 6 799 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 780. Сняты с медицинского учета 62,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 69 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 520 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 377 тысяч исследований.

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