Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 августа 2020 года: общее количество зараженных превысило 13 тысяч

В Ростове-на-Дону на 2 августа прирост за сутки - 133 человека.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 074 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 133 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 49 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 230 дончан. Выздороветь удалось 10 515 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 311. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 33 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (58), Волгодонске (10), Новочеркасске (7), Родионово-Несветайском (5), Азовском (4), Аксайском (4), Семикаракорском (4) районах, Новошахтинске (3), Шахтах (3), Сальском (2) районе, Батайске (2), Таганроге (2), Мартыновском (2), Тарасовском (2), Заветинском (2), Зимовниковском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Тацинском (2), Кашарском (2), Кагальницком (2), Красносулинском (1), Мясниковском (1), Миллеровском (1), Волгодонском (1), Верхнедонском (1), Шолоховском (1), Матвеево-Курганском (1), Пролетарском (1), Октябрьском (1), Багаевском (1), Чертковском (1), Неклиновском (1) районах и Азове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 1,5% - дети. В стационарах содержатся 946 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 41%.

Новыми жертвами коронавируса стали 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и онкопроцессом; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 84-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и их осложнениями; 72-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 82-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями.

Врачи следят за состоянием 6 715 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 696. Сняты с медицинского учета 62,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились свыше 69 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 556 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 381,7 тысячи исследований.

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