Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 августа 2020 года: еще 131 человек подхватил опасную инфекцию

В Ростове-на-Дону на 3 августа прирост за сутки - 131 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 205 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 131 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 40 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 233 дончан. Выздороветь удалось 10 539 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 314. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (60), Волгодонске (9), Шахтах (7), Батайске (7), Азовском (5) районе, Таганроге (5), Новочеркасске (4), Аксайском (4), Белокалитвинском (4), Тацинском (2), Мясниковском (2), Волгодонском (2), Октябрьском (2), Чертковском (2), Неклиновском (2) районах, Азове (2), Гукове (2), Звереве (2), Целинском (2), Семикаракорском (1), Сальском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Кашарском (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 49,6% - от 46 до 65 лет, 14,5% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 2,3% - дети. В стационарах содержатся 854 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 40,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 57-летний мужчина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями.

Врачи следят за состоянием 6 626 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 607. Снято с медицинского учета 62,4 тысячи человек. За весь период за медицинской помощью обратились свыше 69 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 4 820 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 386,5 тысячи исследований.

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