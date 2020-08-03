Ощутимое похолодание и кратковременный дождь: какая погода ожидает ростовчан 3 августа
Ветер с северной стороны принес в донскую столицу похолодание и небольшие по-осеннему холодные дожди. Из-за них временами будет ограничиваться видимость на дорогах и есть вероятность ДТП.
В утренние часы будет довольно прохладно +15...+19, днем столбик термометра достигнет отметки +21...+25. Но немного похолодает к вечеру - +24...+19. Сегодня, 3 августа, в донской столице ожидается переменная облачность и временами будет идти небольшой дождь.
Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, северное и западное. Скорость его порывами будет достигать 4-6 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут никакие неприятности, но видимость временами будет ограничена до 11 километров.
Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 45 до 81%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
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Атмосферное давление так и останется пониженным.
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ИСТОЧНИК KP.RU