2020-05-22T10:15:56+03:00
Общество

Облачная погода и временами дождь ожидает ростовчан 22 мая

Атмосферное давление так и останется пониженным
Виктория Никитина
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В Ростове снова ожидается пасмурная погодаВ Ростове снова ожидается пасмурная погодаФото: "КП" Архив
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Череда дождей в донской столице никак не может подойти к своему завершению. Всю неделю ростовчане не могут показать на улицу и носа, если у них нет зонта. С какой-то стороны это даже хорошо, ведь только так можно заставить дончан оставаться до во время действия режима самоизоляции.

В утренние часы будет довольно прохладно +9...+12, днем столбик термометра достигнет отметки +15...+16. Но немного похолодает к вечеру - до +13. Сегодня, 22 мая, в донской столице ожидается переменная облачность и временами будет идти небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность, и видимость временами будет ограничена до 5 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 94%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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В связи с этим резко похолодает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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