Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 августа 2020 года: от опасной инфекции скончались еще три человека

В Ростове-на-Дону на 4 августа прирост за сутки - 130 человек.

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 335 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 130 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 43 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 236 дончан. Выздороветь удалось уже 10 572 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 317. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (81), Новочеркасске (7), Волгодонске (6), Таганроге (5), Батайске (3), Сальском (3) районе, Каменске-Шахтинском (3), Миллеровском (3), Белокалитвинском (2), Матвеево-Курганском (2), Пролетарском (2), Шахтах (1), Азовском (1), Аксайском (1), Мясниковском (1) районах, Азове (1), Октябрьском (1), Чертковском (1), Семикаракорском (1), Егорлыкском (1), Багаевском (1), Морозовском (1), Мартыновском (1) и Весёловском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 38,5% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,2% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 3,1% - дети. В стационарах содержатся 915 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 43%.

Новыми жертвами коронавируса стали 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудка; 42-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринологическим и онкогематологическим заболеванием.

Врачи следят за состоянием 6 481 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 462. Сняты с медицинского учета 62,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились свыше 69 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 3 748 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 390,2 тысячи исследований.

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