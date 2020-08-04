2020-08-04T08:11:50+03:00
Общество

Слегка потеплеет, но усилится ветер: какая погода ожидает ростовчан 4 августа

Пониженное атмосферное давление уже стало нормой для донской столицы
Виктория Никитина
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В Ростове немного потеплеет, но поднимется ветерВ Ростове немного потеплеет, но поднимется ветерФото: "КП" Архив
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По сравнению со вчерашним днем, в Ростовской области немного потеплеет. Но тем, кто выходит на работу ранним утром или приходит поздним вечером не мешало бы утеплиться. А вот ветер с северной стороны сегодня станет более ощутимым и пронизывающим.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно +16...+18, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+27. Но немного похолодает к вечеру - +21...+25. Сегодня, 4 августа, в донской столице ожидается солнечная погода, только около полудня тучки густо заволокут небо, но быстро рассеются.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 36 до 79%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Видимость временами будет ограничена до 11 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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