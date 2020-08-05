2020-08-04T23:37:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 августа 2020 года:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 5 августа
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 129 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 129 человекФото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 5 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Статистика по Ростовской областиФото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 464 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 129 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 45 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 240 человек. Выздороветь удалось 10 748 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 320. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Новочеркасске (15), Аксайском (13), Сальском (7), Батайске (6), Азовском (5), Зимовниковском (4), Пролетарском (3), Мартыновском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Мясниковском (2) районах, Азове (2), Кагальницком (2), Обливском (2), Семикаракорском (2), Волдгодонском (1) районах, Донецке (1), Миллеровском (1), Орловском (1) районах, Шахтах (1), Цимлянском и Тарасовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 43,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% - от 46 до 65 лет, 12,4% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 4,7% - дети. В стационарах содержатся 927 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 43,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 67-летний мужчина с онкологическим заболеванием; 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 76-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения; 71-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением.

Врачи следят за состоянием 6 764 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 755. Сняты с медицинского учета 62,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 69,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 1 886 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 392,1 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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