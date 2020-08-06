Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 августа 2020 года: число зараженных перевалило за 13,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 129 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 6 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 13 593 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 129 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 53 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 245 дончан. Выздороветь удалось 10 861 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 323. Коэффициент распространения инфекции – 0,97.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 18 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (77), Волгодонске (8), Шахтах (7), Азове (6), Таганроге (5), Новошахтинске (2), Звереве (1), Новочеркасске (1), Константиновском районе (5), Аксайском (4), Зимовниковском (4), Октябрьском (2), Родионово-Несветайском (2), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Морозовском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 34,9 % в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8 % - от 46 до 65 лет, 23,2 % - от 66 до 79 лет, 1,55 % - старше 80 лет, 1,55 % - дети. В стационарах содержатся 896 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 42,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием; 77-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и сахарным диабетом; 67-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, ожирением; 86-летняя женщина с гипертонической болезнью, болезнью системы кровообращением , сахарным диабетом.

Врачи следят за состоянием 6 807 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 798. Сняты с медицинского учета почти 63,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 70 202 человека. Лаборатории региона за день провели 4 852 теста на коронавирус. За весь период было проведено 396,9 тысячи исследований.

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