Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 августа 2020 года: количество выздоровевших превысило 11 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 130 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 7 августа прирост за сутки - 130 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 723 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 130 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 50 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 249 дончан. Выздороветь удалось 11 005 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 326. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (70), Шахтах (8), Сальском (7) районе, Батайске (7), Новочеркасске (5), Азове (4), Кагальницком (3), Азовском (2), Волгодонском (2), Красносулинском (2), Морозовском (2), Неклиновском (2), Семкаракорском (2), Тацинском (2) районов, Таганроге (2), Аксайском (1), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Миллеровском (1), Милютинском (1), Мясниковском (1) и Октябрьском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8% - от 46 до 65 лет, 20% - от 66 до 79 лет, 2,3% - старше 80 лет, 0,8% - дети. В стационарах содержатся 940 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 44%.

Новыми жертвами коронавируса стали 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с неврологическими осложнениями; 56-летний мужчина с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и нарушением обмена веществ; 69-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хронической болезнью легких, нарушением обмена веществ; 47-летний мужчина с хроническим психическим заболеванием и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 6 792 человек, из них на самоизоляции дома - 6 783. Сняты с медицинского учета 64,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 71,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 039 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 402 тысячи исследований.

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