Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 августа 2020 года: еще 128 дончан подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 8 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 13 851 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 52 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 255 дончан. Выздороветь удалось 11 198 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 329. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (55), Волгодонске (9), Таганроге (6), Батайске (3), Азове (2), Шахтах (2), Каменске-Шахтинском (2), Донецке (1), Новошахтинске (1), Сальском (8), Белокалитвинском (6), Кагальницком (5), Советском (5), Мясниковском (4), Аксайском (3), Азовском (2), Зерноградском (2), Мартыновском (2), Пролетарском (2), Багаевском (1), Веселовском (1), Кашарском (1), Песчанокопском (1), Тарасовском (1), Тацинском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 31,3 % - от 18 до 45 лет, 53,1 % - от 46 до 65 лет, 9,4 % - от 66 до 79 лет, 3,9 % - старше 80 лет, 2,3 % - дети. В стационарах содержатся 939 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 43%.

Новыми жертвами коронавируса стали 58-летний мужчина с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим заболеванием легких, сахарным диабетом; 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ; 82-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими.

Врачи следят за состоянием 6 818 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 809. Сняты с медицинского учета 64,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медика обратились более 71,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 186 тестов на коронавирус. За весь период было проведено более 407 тысяч исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 августа 2020 года: количество выздоровевших превысило 11 тысяч человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 7 августа.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!