Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 августа 2020 года: за сутки скончались еще шесть человек

Еще 129 человек заразились опасной инфекцией Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 8 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом достигло 13 980 человек. Согласно информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 129 человек. В настоящее время показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 332. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

Стоит отметить, что 53 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще шесть человек, таким образом, количество жертв достигло 261 человека. Выздороветь удалось 11 340 заболевшим, в том числе за последние сутки – 142.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (53), Новочеркасске (10), Шахтах (9), Новошахтинске (6), Батайске (3), Таганроге (3), Волгодонске (2), Донецке (1), Каменск-Шахтинском (1), Аксайском (9), Азовском (5), Сальском (5), Заветинском (3), Мясниковском (3), Неклиновском (3), Пролетарском (3), Константиновском (2), Миллеровском (2), Багаевском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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