Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 августа 2020 года: количество заболевших приближается к 14 тысячам человек

В Ростовской области еще 129 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 9 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 13 980 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 129 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 53 человека. Врачам не удалось спасти жизни 261 дончанина. Выздороветь смогли 11 340 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 332. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (53), Новочеркасске (10), Шахтах (9), Новошахтинске (6), Батайске (3), Таганроге (3), Волгодонске (2), Донецке (1), Каменск-Шахтинском (1), Аксайском (9), Азовском (5), Сальском (5), Заветинском (3), Мясниковском (3), Неклиновском (3), Пролетарском (3), Константиновском (2), Миллеровском (2), Багаевском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Кагальницком (1), Матвеево-Курганском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших: 39,5 % - от 18 до 45 лет, 40,3 % - от 46 до 65 лет, 19,4 % - от 66 до 79 лет, 3,1% - старше 80 лет, 0,8 % - дети. В стационарах содержатся 949 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 44%.

Новыми жертвами коронавируса стали 66-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями обмена веществ; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ, онкогематологическим заболеванием; 69-летняя женщина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 74-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, эндокринологическим заболеванием; 86-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими.

Врачи следят за состоянием 6 682 человека, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 673. Сняты с медицинского учета 65,1 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились почти 71,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 758 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 412 тысяч исследований.

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