Понижение температуры и давления: какая погода ожидает ростовчан 9 августа

В Ростове немного спадет жара Фото: "КП" Архив

После невероятно жарких дней в Ростове станет немного прохладнее. Хоть температура упадет всего на пару-тройку градусов, но это все равно будет ощутимо. Кроме того, на понижение вновь пойдет атмосферное давление, а прохладный ветер с севера, наоборот, усилится.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +20...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+29. Но немного похолодает к вечеру - +24...+28. Сегодня, 9 августа, в донской столице ожидается исключительно солнечная погода. Осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня будет дуть только с северо-востока. Скорость его порывами будет достигать 9-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 48%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но при этом в Ростове будет жарко и солнечно.

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