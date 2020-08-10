Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 августа 2020 года: количество заболевших увеличилось на 127 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 10 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 107 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 127 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 40 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 261 дончанина. Выздороветь удалось 11 379 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 335. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (61), Каменске-Шахтинском (9), Волгодонске (8), Тацинском (6), Октябрьском (5) районах, Азове (5), Новочеркасске (5), Белокалитвинском (3), Родионово-Несветайском (3) районах, Батайске (3), Шахтах (3), Азовском (2), Зимовниковском (2), Мартыновском (2), Орловском (2), Аксайском (1), Красносулинском (1), .Матвеево-Курганском (1), Неклиновском (1), Пролетарском (1), Сальском (1), Шолоховском (1) районах и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,9% - от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, 10,2% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержится 961 пациент. Загруженность коечного фонда составляет 44,4%.

Врачи следят за состоянием 6 786 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 777. Сняты с медицинского учета 65,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 72,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 712 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 416,4 тысячи исследований.

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