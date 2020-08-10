Появилось видео с места аварии на трассе в Ростовской области, где погибла семья из трех человек

Появились кадры страшной аварии под Ростовом-на-Дону Фото: УГИБДД России по РО.

В понедельник, 10 августа на трассе Ростов-Таганрог произошло дорожное происшествие, в котором погибли три человека. Речь идет о водителе иномарки и двух его пассажирках.

Двухлетний ребенок, который в тот момент находился в салоне в детском кресле чудом выжил. На автомобиле скорой помощи его доставили в ближайшую больницу.

Ребенок находился в детском кресле, что, вероятно и спасло ему жизнь. Фото: УГИБДД России по РО.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, по предварительным данным водитель минивэна выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой. 38-летнего мужчину, который находился за рулем микроавтобуса, также отвезли в медицинское учреждение.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте работают госавтоинспекторы, а проверка установит все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на "встречку". Фото: УГИБДД России по РО.

Там же предоставили кадры с места происшествия, на которых видно, что Hyundai Solaris — в котором и находились погибшие, не подлежит восстановлению. Говорят, в иномарке, где погибли люди, ехали родители выжившего малыша - 25-летний отец и 22-летняя мама, а также его 48-летняя бабушка.

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