Тепло и солнечно: какая погода ожидает ростовчан 10 августа

Теплые деньки продолжают радовать ростовчан Фото: "КП" Архив

Первый день новой рабочей недели порадует ростовчан теплом. Освежающий ветерок с северной стороны немного стихнет. Зато потихоньку начнет расти давление и влажность.

В утренние часы будет все еще довольно тепло +18...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+30. Но немного похолодает к вечеру - +24...+28. Сегодня, 9 августа, в донской столице ожидается исключительно солнечная погода. Осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северное. Скорость его порывами будет достигать 6-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 751-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 60%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Немного поднимется ветер.

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