Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 августа 2020 года: в тяжелом состоянии 52 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 11 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 235 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 52 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 261 дончанина. Выздороветь удалось 11 480 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 338. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (50), Новочеркасске (11), Шахтах (10), Волгодонске (8), Мясниковском (6) районе, Батайске (5), Миллеровском (4), Красносулинском (3), Сальском (3), Азовском (3), Заветинском (2), Пролетарском (2) районах, Азове (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Аксайском (2), Октябрьском (2), Песчанокопском (2), Кагальницком (1), Зимовниковском (1), Белокалитвинском (1), Веселовском (1), Мартыновском (1), Каменском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, Гукове (1) и Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 21,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8% - от 46 до 65 лет, 23,4% - от 66 до 79 лет, 7,8% - старше 80 лет, 3,1% - дети. В стационарах содержатся 997 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 45,8%.

Врачи следят за состоянием 6 863 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 6 854. Сняты с медицинского учета 65,7 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились 72,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 960 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 420,6 тысячи исследований.

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