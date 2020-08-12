Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 августа 2020 года: в стационарах содержатся 1 006 пациентов

В Ростове коронавирусом заразились еще 126 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 12 августа прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 14 361 человек. По последним данным Роспотребнадзора, были зафиксированы 126 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 50 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 268 дончан. Выздороветь удалось 11 640 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 341. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (62), Азове (7), Новочеркасске (7), Сальском районе (6), Шахтах (6), Батайске (5), Шолоховском (4), Азовском (3), Белокалитвинском (3), Заветинском (3), Ремонтненском (3), Тацинском (3), Аксайском (2), Багаевском (1), Верхнедонском (1), Морозовском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Чертковском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,4% - от 46 до 65 лет, 19% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся 1 006 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 47,4%.

Новыми жертвами коронавируса стали 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением; 67-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями бронхо-легочной системы; 64-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 69-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 50-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 79-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ, сахарным диабетом; 58-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, циррозом печени и ожирением.

Врачи следят за состоянием 6 822 человек, все – на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета почти 66 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 72,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 083 теста на коронавирус. За весь период было проведено 424,7 тысячи исследований.

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