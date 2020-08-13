Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 августа 2020 года: коэффициент распространения инфекции постепенно снижается

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 13 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 488 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 127 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 271 дончанина. Выздороветь удалось 11 880 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 345. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Шахтах (10), Азове (8), Новошахтинске (8), Азовском (7), Мясниковском (7) районах, Таганроге (4), Родионово-Несветайском (4), Зерноградском (3), Октябрьском (3), Песчанокопском (3), Зимовниковском (2), Красносулинском (2), Сальском (2), Целинском (2), Аксайском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Пролетарском (1) районах, Звереве (1) и Батайске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 39,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,8% - от 46 до 65 лет, 19,7% - от 66 до 79 лет, 2,4% - старше 80 лет, 0,7% - дети. В стационарах содержатся 977 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 47,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали женщины 71 и 73 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, а также 64-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеванием.

Врачи следят за состоянием 7 063 человек, все – на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 66,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 73,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 939 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 429,6 тысячи исследований.

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