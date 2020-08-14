Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 августа 2020 года: излечиться от инфекции смогли более 12 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 125 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 14 августа прирост за сутки - 125 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 613 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 125 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 50 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 274 дончан. Выздороветь удалось 12 002 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 347. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 21 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (53), Константиновском (9), Аксайском (8) районах, Волгодонске (7), Волгодонском (5), Заветинском (5) районах, Батайске (5), Таганроге (4), Шахтах (4), Морозовском (4), Неклиновском (4), Азовском (3), Мартыновском (3), Багаевском (2), Кагальницком (2), Пролетарском (2), Цимлянском (1), Егорлыкском (1), Красносулинском (1), Сальском (1) и Советском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,4% - от 46 до 65 лет, 16,8% - от 66 до 79 лет, 5,6% - старше 80 лет, 4,8% - дети. В стационарах содержится 1000 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 47,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 76-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и диабетом; 79-летняя женщина с сердечно-сосудистым заболеванием, ожирением и сахарным диабетом; 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 6 631 человек, все – на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 66,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 73,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 674 теста на коронавирус. За весь период было проведено 434,3 тысячи исследований.

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