Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 августа 2020 года: еще 126 человек подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 126 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 15 августа прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 739 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 126 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 50 человек. Врачи не смогли спасти жизни 278 дончан. Выздороветь удалось 12 117 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 350. Коэффициент распространения инфекции – 0,98.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (43), Шахтах (10), Новочеркасске (9), Пролетарском (9) районе, Каменске-Шахтинском (8), Азове (8), Октябрьском (6), Мартыновском (5), Красносулинском (3), Кагальницком (3), Сальском (3), Тацинском (3), Зерноградском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Азовском (1), Белокалитвинском (1), Зимовниковском (1), Каменском (1), Константиновском (1), Матвеево-Курганском (1), Орловском (1) и Песчанокопском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,9% - от 46 до 65 лет, 18,3% - от 66 до 79 лет, 6,3% - старше 80 лет, 10,3% - дети. В стационарах содержатся 1 035 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 49,1%.

Новыми жертвами коронавируса стали 64-летний мужчина с болезнями системы кровообращения; 58-летний мужчина с хроническими заболеваниями дыхательной системы; 88-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, сахарным диабетом; 92-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением, онкопатологией.

Врачи следят за состоянием 7 241 человек, все находятся на лечении в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 67,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 74,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 203 теста на коронавирус. За весь период было проведено 439,5 тысячи исследований.

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