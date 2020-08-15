Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 августа 2020 года: количество заболевших увеличилось на 128 человек

В Ростовской области опасный вирус подхватили еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 15 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области уже достигло 14 867 человек. По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 128 дончан. Из общего количества заболевших в тяжелом состоянии находятся 54 человека. Вчера от коронавируса скончались еще шесть человек, таким образом, общее количество летальных исходов достигло 284 человек. Выздороветь удалось в общей сложности 12 301 заболевшему (за сутки излечились 184 человека). Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 353. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (59), Волгодонске (9), Таганроге (7), Сальском (7), Аксайском (5), Азовском (4), Октябрьском (4), Заветинском (3), Белокалитвинском (2), Егорлыкском (2), Кагальницком (2), Миллеровском (2), Обливском (2) районах, Гуково (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Багаевском (1), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Песчанокопском (1), Советском (1), Тарасовском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1), Чертковском (1) районах, Зверево (1) и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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