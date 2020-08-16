Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 августа 2020 года: от опасной инфекции скончались еще 6 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 16 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 867 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 54 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 284 дончан. Выздороветь удалось 12 301 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 353. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (59), Волгодонске (9), Таганроге (7), Сальском (7), Аксайском (5), Азовском (4), Октябрьском (4), Заветинском (3), Белокалитвинском (2), Егорлыкском (2), Кагальницком (2), Миллеровском (2), Обливском (2) районах, Гуково (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Багаевском (1), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Песчанокопском (1), Советском (1), Тарасовском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1), Чертковском (1) районах, Зверево (1) и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительстве Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,9% - от 46 до 65 лет, 17,9% - от 66 до 79 лет, 3,9% - старше 80 лет, 1,7% - дети. В стационарах содержатся 1 038 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 49,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 71-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, желудочно-кишечного тракта; 73-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе – неврологическими, а также с сахарным диабетом; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, туберкулезом легких и хроническим алкоголизмом; 70-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим и хроническим эндокринологическим заболеваниями; 65-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 319 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 67,5 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 74,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 389 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 444,9 тысячи исследований.

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