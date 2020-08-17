Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 августа 2020 года: количество заболевших увеличилось на 129 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 129 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 17 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 14 996 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 129 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 57 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 287 дончан. Выздороветь удалось 12 332 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 357. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 26 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (57), Константиновском (12), Мясниковском (12) районах, Новочеркасске (6), Аксайском (5), Красносулинском (5), Азовском (3), Морозовском (3), Сальском (3) районах, Волгодонске (3), Зерноградском (2) районе, Новошахтинске (2), Таганроге (2), Пролетарском (2), Белокалитвинском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Неклиновском (1), Обливском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,4% - от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, 1,6% - старше 80 лет, 2,3% - дети. В стационарах содержатся 1 014 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 48,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летний мужчина с заболеваниями органов кровообращения и сахарным диабетом; 67-летняя женщина с заболеваниями органов кровообращения; 78-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врачи следят за состоянием 7 372 человек, все они на самоизоляции дома. Сняты с медицинского учета 67,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 75,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 059 тестов на коронавирус. За весь период было проведено почти 450 тысяч исследований.

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