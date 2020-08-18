Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 августа 2020 года: количество заболевших превысило 15 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 18 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 15 123 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано еще 127 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 49 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 288 дончан. Выздороветь удалось 12 384 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 360. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 13 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (91), Заветинском (7) районе, Новошахтинске (7), Волгодонске (6), Азовском (3) районе, Звереве (3), Аксайском (2), Ремонтненском (2), Родионово-Несветайском (2), Миллеровском (1), Орловском (1), Усть-Донецком (1) и Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 37,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,7% - от 46 до 65 лет, 13,4% - от 66 до 79 лет, 3,2% - старше 80 лет, 3,9% - дети. В стационарах содержатся 1040 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 49,6%.

Новой жертвой коронавируса стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической систем, почечной недостаточностью.

Врачи следят за состоянием 7371 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 67,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 75,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 125 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 454,1 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 августа 2020 года: количество заболевших увеличилось на 129 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 17 августа.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!