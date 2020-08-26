Деньги в обмен на свободу: в Азове осудили наркополицейских за попытку "отмазать" диллера

Работа в "органах" для них теперь закрыта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове Ростовской области оперативники ФСБ задержали двух полицейских отдела по контролю за оборотом наркотиков. По данным источника "КП-Ростов" в правоохранительных органах, они попытались освободить от уголовной ответственности местного жителя, за что взяли крупную сумму денег.

Как удалось выяснить, начальник отдела Морозов и его подчиненный пообещали человеку, которого подозревали в распространении наркотиков, помочь и снять с него все обвинения. За это они попросили 400 тысяч рублей.

Этим планам не суждено было сбыться. Вскоре об этом узнали сотрудники ФСБ. Операция прошла успешно: доблестных сотрудников правопорядка удалось задержать с поличными. В отношении них возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения".

- По решению суда Морозова осудили на год и восемь месяцев колонии общего режима, а его подчиненного - на год и 10 месяцев, - добавил источник издания.

Стоит отметить, что они больше никогда не смогут работать в органах государственной власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высокий заработок обернулся тюрьмой для донского полицейского

Он со своими подельниками наносил значительный ущерб окружающей среде (подробнее)