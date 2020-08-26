Высокий заработок обернулся тюрьмой для донского полицейского

В Ростове осудили бывшего полицейского Фото: "КП" Архив

В донской столице по решению суда тюремный срок получил бывший подполковник полиции. Его обвинили в незаконном заработке миллионов рублей. Об этом сообщает издание Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру РФ в СКФО и ЮФО.

В ходе следствия стало известно, что злоумышленник создал преступную группу, которая с 2015 по 2018 годы построила и использовала предприятие по обогащению угля. За время преступной деятельности ему и его подельникам удалось заработать более 126 миллионов рублей. Ущерб природе был оценен в 93 миллиона рублей.

Кроме того, следователи выяснили, что бывший полицейский получил от бизнесменов 13 миллионов рублей. А взамен пообещал прекратить в отношении них проверку, хотя это было не в его компетенции.

Таким образом, на подозреваемого было заведено сразу несколько уголовных дел. А суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии и лишил его звания подполковник. Его подельники получили сроки от 3 до 5 лет.

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