В Ростове двух полицейских осудили за мошенничество

В Ростове за мошенничество осудили двух полицейских Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице вынесли приговор двум бывшим полицейским.

Решение огласил Первомайский районный суд. За мошенничество получили срок начальник отдела полиции в Азове подполковник Игорь Морозов и старший лейтенанту Денис Сандригайло. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Подозреваемых поймали с поличным. По данным уголовного дела, 10 января они получили взятку в размере 400 тысяч рублей от одного из своих задержанных. В отношении офицеров полиции было возбуждено уголовное дело статье 159 УК РФ "Мошенничество".

По решению суда оба были признаны виновными. Морозова осудили на 1 год и 8 месяцев колонии общего режима, а Сандригайло получил 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. Также решением суда осужденным на 3 года запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

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