Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 августа 2020 года: излечиться смогли более 12,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 19 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

Ростовской области коронавирусом заразился уже 15 251 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 57 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 293 дончан. Выздороветь удалось 12 516 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 363. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 30 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (42), Батайске (11), Новошахтинске (10), Песчанокопском (8) районе, Шахтах (6), Обливском (5), Сальском (4) районах, Гукове (4), Багаевском (3), Мартыновском (3), Неклиновском (3), Семикаракорском (3), Тарасовском (3) районах, Новочеркасске (3), Егорлыкском (2), Матвеево-Курганском (2), Орловском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Азовском (1), Аксайском (1), Волгодонском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Пролетарском (1), Советском (1), Тацинском (1), Усть-Донецком (1) районах и Волгодонске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,5% - от 46 до 65 лет, 22,7% - от 66 до 79 лет, 5,5% - старше 80 лет, 3,1% - дети. В стационарах содержатся 1 103 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 50,7%.

Новыми жертвами коронавируса стали 75-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями; 62-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническим эндокринным заболеванием; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 60-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим заболеванием почек и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 083 человек, все они находятся на самоизоляции по месту жительства. Сняты с медицинского учета 68,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 75,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 2 787 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 456,9 тысячи исследований.

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