Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 августа 2020 года: новые заболевшие обнаружены в 23 городах и районах области

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 126 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 20 августа прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 15 377 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 126 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 60 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 298 дончан. Выздороветь удалось 12 805 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 366. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (55), Батайске (12), Волгодонске (9), Сальском (9) районе, Новошахтинске (6), Новочеркасске (6), Аксайском (4), Азовском (3), Тацинском (3) районах, Гукове (3), Кагальницком (2), Красносулинскм (2). Мясниковском (2), Багаевском (1), Боковском (1), Верхнедонском (1), Куйбышевском (1), Матвеево-Курганском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1), Целинском (1) районах и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 23,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,1% - от 46 до 65 лет, 23,8% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 2,4% - дети. В стационарах содержатся 1047 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 48,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, нарушением обмена веществ; 89-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим заболеванием почек и анемией; 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническими заболеваниями почек, легких, желудочно-кишечного тракта; 71- летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием, нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 375 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 68,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 76,1 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 714 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 461,6 тысячи исследований.

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