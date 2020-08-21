Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 августа 2020 года: более 15,5 тысяч человек подхватили опасную инфекцию

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 127 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 21 августа прирост за сутки - 127 человек.

Статистика по Ростовской область Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились 15 504 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 127 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 57 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 301 дончанина. Выздороветь удалось 13 003 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 369. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Батайске (13), Кашарском (7) районе, Новошахтинске (6), Мясниковском (6), Заветинском (5), Песчанокопском (5), Целинском (3) районах, Волгодонске (3), Звереве (3). Новочеркасске (3), Шахтах (3), Азовском (2), Аксайском (2), Ремонтненском (2), Сальском (2), Весёловском (1), Волгодонском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Пролетарском (1) и Семикаракорском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 33,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 42,5% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 2,4% - дети. В стационарах содержатся 1 014 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 47%.

Новыми жертвами коронавируса стали 67-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, распространённым онкопроцессом; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием лёгких, нарушением обмена веществ; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями легких и почек.

Врачи следят за состоянием 7 308 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 68,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 76,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 092 теста на коронавирус. За весь период было проведено 466,7 тысячи исследований.

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