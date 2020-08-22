Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 августа 2020 года: более 13 тысяч дончан смогли выздороветь

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 128 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 22 августа прирост за сутки - 128 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 15 632 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 128 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 56 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 301 дончанина. Выздороветь удалось 13 159 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 372. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (67), Новочеркасске (7), Волгодонском (5) районе, Каменске-Шахтинском (5), Октябрьском (5), Аксайском (4) районах, Новошахтинске (4), Шахтах (4), Таганроге (3), Кагальницком (3), Сальском (3), Азовском (2) районах, Звереве (2), Миллеровском (2), Неклиновском (2), Пролетарском (2), Багаевском (1) Белокалитвинском (1) районах, Батайске (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Егорлыкском (1), Мясниковском (1) и Песчанокопском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,8% - от 46 до 65 лет, 23,4% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет, 0,8% - дети. В стационарах содержатся 1 030 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 47,7%.

Врачи следят за состоянием 7 418 человек, все они дома на самоизоляции. Сняты с медицинского учета почти 69 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 76,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 421 тест на коронавирус. За весь период было проведено 472,1 тысячи исследований.

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