Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 августа 2020 года: еще пять человек скончались от опасной болезни

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 129 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 августа прирост за сутки - 129 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 15 761 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 129 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 56 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 306 дончан. Выздороветь удалось 13 318 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 375. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (52), Батайске (11), Новочеркасске (7), Шахтах (7), Волгодонске (7), Сальском (6), Белокалитвинском (5), Миллеровском (5) районах, Гуково (3), Боковском (3) районе, Таганроге (3), Кагальницком (3), Багаевском (2), Песчанокопском (2), Усть-Донецком (2), Веселовском (2) районах, Азове (2), Новошахтинске (1), Звереве (1), Аксайском (1), Егорлыкском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1) и Семикаракорском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,8% - от 46 до 65 лет, 27,1% - от 66 до 79 лет, 7% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 1 007 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 46,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 91-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек и сахарным диабетом; 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем; 59-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 50-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 411 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета свыше 69 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 76,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5309 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период было проведено 477,4 тысячи исследований.

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