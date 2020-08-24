Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 августа 2020 года: врачи не смогли спасти уже 308 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 126 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 24 августа прирост за сутки - 126 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 15 887 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 126 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 62 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 308 дончан. Выздороветь удалось 13 365 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 378. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (53), Батайске (13), Волгодонске (8), Новочеркасске (8), Аксайском (5), Орловском (5) районах, Шахтах (3), Мартыновском (3), Матвеево-Курганском (3), Зерноградском (2) районах, Таганроге (2), Красносулинском (2), Тацинском (2), Чертковском (2) районах, Каменске-Шахтинском (1), Белокалитвинском (1), Заветинском (1), Веселовском (1), Каменском (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Егорлыкском (1), Морозовском (1), Песчанокопском (1). Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Целинском (1), Сальском (1) и Константиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 44,4% - от 46 до 65 лет, 19,1% - от 66 до 79 лет, 7,1% - старше 80 лет, 3,2% - дети. В стационарах содержатся 983 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 45,1%.

Новыми жертвами коронавируса стали 39-летний мужчина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью; 38-летняя женщина, страдавшая врожденным неврологическим заболеванием с психическими нарушениями и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 587 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета свыше 69 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 77,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 027 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 482,5 тысячи исследований.

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