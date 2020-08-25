Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 августа 2020 года: количество заболевших превысило 16 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 131 дончанин Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 25 августа прирост за сутки - 131 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 018 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 131 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 59 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 312 дончан. Выздороветь удалось 13 383 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 381. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (46), Азовском (12), Аксайском (10) районах, Шахтах (7), Каменске-Шахтинском (6), Новошахтинске (6), Егорлыкском (6) районе, Таганроге (5), Константиновском (4), Мясниковском (4), Кагальницком (3), Октябрьском (3) районах, Азове (3), Заветинском (2), Зимовниковском (2), Красносулинском (2), Тацинском (2), Белокалитвинском (1), Весёловском (1), Дубовском (1), Сальском (1), Тарасовском (1) районах, Батайске (1), Новочеркасске (1) и Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,5% - от 46 до 65 лет, 14,5% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет, 3,8% - дети. В стационарах содержатся 1 032 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 46,6%.

Новыми жертвами коронавируса стали 82-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 67-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью; 60-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 49-летний мужчина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 7 421 человек, все они на самоизоляции дома. Сняты с медицинского учета 69,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 77,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 078 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 486,5 тысячи исследований.

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