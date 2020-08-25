Прохладный восточный ветер усиливается: какая погода ожидает ростовчан 25 августа

В Ростове ожидается солнечная погода Фото: "КП" Архив

Небольшое потепление сменило в Ростове вчерашнюю ощутимую прохладу. Сегодня возрастет температура воздуха, но при этом усилится ветер и понизится атмосферное давление.

В утренние часы будет уже довольно тепло +16...+18, днем столбик термометра достигнет отметки +24...+30. Но немного похолодает к вечеру - +23...+28. Сегодня, 25 августа, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 17 до 58%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер будет не большой, хотя и холодный.

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