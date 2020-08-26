Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 августа 2020 года: в стационарах находятся больше тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 130 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 26 августа прирост за сутки - 130 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 148 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 130 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 59 человек. Врачи не смогли спасти жизни 318 дончан. Выздороветь удалось 13 693 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 384. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 19 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (69), Новочеркасске (16), Батайске (7), Мясниковском (8), Обливском (5), Сальском (4), Песчанокопском (3), Аксайском (3) районах, Таганроге (2), Волгодонске (2), Новошахтинске (2), Цимлянском (2), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Орловском (1), Усть-Донецком (10, Зерноградском (1), Целинском (1) районе и Донецке (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,8% - от 46 до 65 лет, 17,7% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 5,4% - дети. В стационарах содержатся 1 030 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 48%.

Новыми жертвами коронавируса стали 70-летняя женщина с гипертонической болезнью, поражением сердца, нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медпомощью; 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием, нарушением обмена веществ; 85-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим заболеванием почек; 77-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в том числе неврологическими; 82-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ.

Врачи следят за состоянием 7 698 человек, все они на самоизоляции в домашних. Сняты с медицинского учета 70,7 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 78,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 1 990 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 488,5 тысячи исследований.

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