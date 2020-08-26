Жарко и солнечно: какая погода ожидает ростовчан 26 августа

Потепление в донскую столицу принес ветер с юга Фото: "КП" Архив

В Ростове немного потеплело. Теперь на термометрах можно наблюдать высокую температуру и утром. Возможно, потепление принес подувший с южной стороны ветер.

В утренние часы будет уже довольно тепло +16...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. Но немного похолодает к вечеру - +21...+28. Сегодня, 26 августа, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

Ветер сегодня сменит четыре направления: восточное, юго-восточное, северо-западное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 750-752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 20 до 55%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Слегка увеличится и геомагнитная активность.

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