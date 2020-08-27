Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 августа 2020 года: почти 14 тысяч человек смогли излечиться от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 130 человек Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 27 августа прирост за сутки - 130 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 16 278 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 130 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 48 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 326 дончан. Выздороветь удалось 13 929 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 387. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (53), Шахтах (10), Батайске (9), Таганроге (8), Сальском (7) районе, Волгодонске (5), Тацинском (5), Аксайском (4), Белокалитвинском (4) районах, Каменске-Шахтинском (3), Октябрьском (2), Пролетарском (2) районах, Новочеркасске (2), Чертковском (2) районах, Азове (2), Мясниковском (1), Обливском (1) районах, Новошахтинске (1), Зерноградском (1), Азовском (1), Каменском (1) районах, Гуково (1), Заветинском (1), Егорлыкском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1) и Константиновском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% - от 46 до 65 лет, 24,6% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 4,6% - дети. В стационарах содержатся 1 008 пациентов. Загруженност коечного фонда составляет 45,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 89-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими эндокринологическими заболеваниями, заболеванием почек, патологией крови; 66-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями почек, эндокринной системы и ожирением; 80-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, в т.ч. неврологическими, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 67-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ; 68-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта; 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ожирением; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, патологией органов дыхания.

Врачи следят за состоянием 7 669 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 70,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 78,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 341 тест на коронавирус. За весь период было проведено 493,9 тысячи исследований.

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